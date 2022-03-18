Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı - Son Dakika
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Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı

18.03.2022 21:07

Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yöresel elbiselerin mankenler tarafından tanıtılması herkes tarafından beğeniyle izlendi.

Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yöresel elbiselerin mankenler tarafından tanıtılması herkes tarafından beğeniyle izlendi.

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı düzenlendi. Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anatolia Grup Organizasyon yetkilisi Özgür Can Çelik ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yöresel elbiseler, mankenler tarafından tanıtıldı. 8 mankenin yer aldığı defilede 10 kıyafetin görücüye çıktığını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "6 aydır bu defile için hazırlanıyorduk. Bizim usta öğreticilerimiz ve kadın kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan kıyafetlerimiz. Yöresel kıyafetlerimizin biraz modernize edilmiş haliyle bu defileyi gerçekleştirdik. Yine kursa gelen kadınlarımızın yaptığı kolye, gerdanlık ve yüzük gibi takılarla kıyafetlerimizi süsledik. Çok beğeni aldık. İlk defa böyle bir defileye katıldığımız için heyecanlıyız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı
Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı
Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı

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Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Fuar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da yöresel kıyafetler defilesi hayran bıraktı - Son Dakika


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