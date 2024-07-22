Van\'daki işçilerin eylemi 82 gündür devam ediyor

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Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 82 gündür devam ediyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra gönderilen bir SMS ile çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini ise 82 gündür aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş isimli işçi, açtığı davayı kazanmış ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilmişti. Mahkemenin bu kararı ise eylemini sürdüren işçilere umut oldu.

"Bizler davalarımızı kazanıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, eylemlerini genişleterek devam edeceklerini belirtti. Haksız yere işten çıkarılan işçilerin ekmek mücadelesi verdiğini ifade eden Akdeniz, "Burada işten çıkarılan arkadaşlarımız arasında hastaları olan var, çocukları hasta olanlar, il dışından tedavi görenler var. Evine ekmek götüremeyen insanlar sizlerden gelecek bir haberi bekliyor. Dava sürecimiz devam ediyor. Emsal davamız oldu, bizler davalarımızı kazanıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle davalarımız devam edecektir. Bu eylemlerimiz bu şekilde devam edecektir" dedi.

Milletvekillerin kendilerine destek olması çağrısında bulunan Akdeniz, direnişlerinin ilk günkü gibi devam edeceğini kaydetti. - VAN