Van-Erciş Karayolunda Zincirleme Kaza

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(VAN) - Van Valisi Ozan Balcı, bu sabah Van-Erciş karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza alanında incelemelerde bulundu. Vali Balcı, "Kazalarda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımızı yaralı olarak hastanelere intikal ettirdik" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde yaşanan Van-Erciş karayolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı yaşanan zincirleme kaza yerinde incelemelerde bulundu, ardından açıklama yaptı. Vali Balcı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kazalarda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımızı yaralı olarak hastanelere intikal ettirdik. İhbar geldikten sonra başta ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olmak üzere, arama kurtarma, afad ekipleri ve tüm ekiplerimiz kaza yerine sevk edildi. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Vali Ozan Balcı'ya Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü

Olay yerindeki sağlık görevlilerinin ilk verdiği bilgilere göre kazada öldüğü belirtilen iki kişiden birinin ambulansta yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldüğü, bu kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edildi.