Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı - Son Dakika
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Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı

14.07.2022 00:52

Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde şehrin semalarında beliren dolunay, görenleri adeta hayran bıraktı.

Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde şehrin semalarında beliren dolunay, görenleri adeta hayran bıraktı.

Tatvan'da akşam saatlerinde Van Gölü üzerinde beliren dolunay, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde adeta geceyi gündüze çevirdi. Ay'ın kızıl rengi ve Van Gölü'ne yansıması ile oluşan yakamoz ise görenleri hayran bıraktı. Öte yandan ayın mükemmel ışığı Van Gölü sahilinde yapılan bir düğünü parıltısı ile aydınlattı. Düğüne katılan davetliler dolunay eşliğinde halay çekerken bazıları ise bu güzel manzarayı görüntülemek için cep telefonu kameralarına sarıldı.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı manzara ise görenleri mest etti.

YORUMLAR
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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı - Son Dakika
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