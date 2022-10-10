Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 3 günden bu yana elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özalp ilçesine bağlı Şehitteğe Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Elektrik direğinde 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, merdiven aracılığıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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