Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

10.10.2022 18:50

Van yerel yerel haberine göre Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Van'ın Özalp ilçesinde 3 günden bu yana elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 3 günden bu yana elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Şehitteğe Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Elektrik direğinde 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, merdiven aracılığıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Özalp, kedi, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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