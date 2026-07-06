Van-Hakkari Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) –

Van- Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kuzen yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Kaza, Van'ın Gürpınar ilçesi Kurubaş Mahallesi mevkisinde, Van-Hakkari kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 PP 1564 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen kamyonete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bahçesaray nüfusuna kayıtlı kuzenlerden Muhammed Yaser Orta olay yerinde yaşamını yitirirken Yasin Orta ise kaldırldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan Şafi Orta, Muhammed Orta ve Mahmut Orta ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.