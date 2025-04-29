Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Geniş Video İzle

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan denetimlerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ile birlikte milyonlarca lira ve döviz ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

29.04.2025 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ile suç geliri olduğu düşünülen yüksek miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

BÜYÜK MİKTARDA KIYMETLİ MADEN TESPİT EDİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmalara yönelik yaptığı kontrollerde kayıt dışı olduğu değerlendirilen büyük miktarda kıymetli maden ve nakit para tespit edildi.

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetimler sonucunda; 66 kilo 668 gram altın, 9 milyon 760 bin Türk Lirası, 107 bin 430 Amerikan Doları ve 133 bin 605 Euro ele geçirilmiştir. Olayla bağlantılı şüpheli kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Kaynak: ANKA

Van Ferit Melen Havalimanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Döviz, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selim Kayisi:
    Türkiye el koysun köy sandığına gitsin paralar. 50 10 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Oh adamdaki cesarete bak ya geri zekalı 23 0 Yanıtla
  • 19191923:
    sarraflara sıkı bir denetim şart.Maliye geliyor dediniz mi hepsi kepenk kapatıp kaçıyor. 9 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    HIRSIZ EKONUN ALTINLAR GALİBA BAKLAVA ALMAK İÇİN VANA GÖNDERMİŞ 2 7 Yanıtla
  • Zafer El:
    yalalatana üzülmedimde memlekette kim el koyacak kimin cebine girecek ona üzüldüm yazık 2 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Üstündeki paralarla krallar gibi yaşarsın ne işin var böyle işlerle :) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valinin karşısına dikilip dert yandı 100 bin TL’ye çalışan bulamıyor Valinin karşısına dikilip dert yandı! 100 bin TL'ye çalışan bulamıyor
Şampiyonluk maçında tekmeler yumruklar havada uçuştu 9 kırmızı 16 sarı kart çıktı Şampiyonluk maçında tekmeler yumruklar havada uçuştu! 9 kırmızı 16 sarı kart çıktı
Bu köyün suyunu içen o mesleği seçiyor Her hanede en az bir tane var Bu köyün suyunu içen o mesleği seçiyor! Her hanede en az bir tane var
Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır Ağır cezada yargılanacaklar Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır! Ağır cezada yargılanacaklar
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız
F-35 krizi büyüyor Elon Musk’tan ABD’li şirkete sert eleştiri F-35 krizi büyüyor! Elon Musk'tan ABD'li şirkete sert eleştiri
Ali Koç ve yönetim toplandı İşte kalemi kırılan ilk isimler Ali Koç ve yönetim toplandı! İşte kalemi kırılan ilk isimler
Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor Her bölüm servetine servet katacak Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Her bölüm servetine servet katacak
Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi MSB’den açıklama var Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var
Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi’ne kaydedildi Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Mourinho’yu Premier Lig’e çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Mourinho'yu Premier Lig'e çağırdı

09:48
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy’dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli
09:41
İspanya’da ve Portekiz’de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
15:30
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
14:54
Koç Grubu’na kötü haber Dev şirketleri rekor zarar açıkladı
Koç Grubu'na kötü haber! Dev şirketleri rekor zarar açıkladı
14:53
Beşiktaş’tan geleceğe yönelik sermaye artırımı hamlesi
Beşiktaş'tan geleceğe yönelik sermaye artırımı hamlesi
14:32
Putin geçici ateşkes ilan etti
Putin geçici ateşkes ilan etti
14:28
Fatih Terim’in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan’a para gönderdi
Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan'a para gönderdi
14:21
İstanbul’un göbeğinde acı manzara Binanın demirleri uzman ismin elinde kaldı
İstanbul'un göbeğinde acı manzara! Binanın demirleri uzman ismin elinde kaldı
14:18
ABD’li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu Görüntüler ortaya çıktı
ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
14:15
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz’de elektrikler kesildi
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi
14:14
NBA’de korkutan sakatlık Lillard’da yırtık şüphesi
NBA'de korkutan sakatlık! Lillard'da yırtık şüphesi
14:05
Futbolseverler müjde Tam 4 maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Tam 4 maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2025 10:27:45. #7.12#
SON DAKİKA: Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.