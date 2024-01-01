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Van'ın Erciş ilçesinde 2024'ün ilk bebeği Hasret dünyaya geldi - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde 2024'ün ilk bebeği Hasret dünyaya geldi

Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği, 2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Hasret oldu. Erdoğan çiftinin 5. çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde normal doğumla dünyaya geldi. Kaymakam Karaloğlu, Hasret'e çeyrek takarak yeni yılını kutladı.

Van\'ın Erciş ilçesinde 2024\'ün ilk bebeği Hasret dünyaya geldi
01.01.2024 - 02:59,
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Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği 2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Hasret oldu.

Erdoğan çiftinin 5. Çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2024'ün ilk dakikalarında 2 kilo 730 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Erdoğan çifti bebeğe Hasret adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Karaloğlu da, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 2024'ün ilk bebeği Hasret'e ise çeyrek taktı. Yeni doğan bebekleri kucağına alıp severek hayırlı olsun Rabbim devletine milletine hayırlı evlatlar eylesin temennisinde bulundu.

Hasretin annesi Siti Erdoğan Çaldırandan geliyorum Erciş Devlet hastanesinde doğum yaptım bu yılın ilk çocuğu olduğu için Kaymakam Bey buraya geldi altın taktı bebeğime çok teşekkür ederim bu benim 5. çocuğum ilk çoğum vefat ettiği için acımdan dolayı ismini Hasret koymak istiyorum kızımın ismini Kaymakam Bey uygun gördü sevindi Hasret koyacağıma Kaymakam beye teşekkür ederim dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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