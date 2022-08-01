Dokuma kilim ve savanları hediyelik eşyaya dönüştürüyor - Son Dakika
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Dokuma kilim ve savanları hediyelik eşyaya dönüştürüyor

01.08.2022 10:35
Dokuma kilim ve savanları hediyelik eşyaya dönüştürüyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Murat Deniz isimli esnaf, yıpranmış savan ve kilimleri dekoratif aksesuar ve takılara dönüştürüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Murat Deniz isimli esnaf, yıpranmış savan ve kilimleri dekoratif aksesuar ve takılara dönüştürüyor.

İran'da uzun yıllar savan (halı örtüsü) ve kilim üzerine eğitim aldıktan sonra Van'a gelen Murat Deniz, 22 yıldır kentte yıpranmış savan ve kilimleri, dekoratif aksesuar ile takılara dönüştürüyor. Afganistan ve İran'dan getirdiği yıpranmış dokuma kilim ve savanlardan çanta başta olmak üzere heybe, cüzdan, anahtarlık ve değişik takılar yapan Deniz, bunları halkın beğenisine sunuyor. Yaptığı el yapımı ürünlerin otantik olması sebebiyle insanların ilgisini çektiğini belirten Deniz, "Dokuma kilimlerden yaptığım cüzdanlar, heybeler ve anahtarlıklar çokça rağbet görüyor. Vatandaşlar Van'a özgü olduğu için hediyelik olarak alıyorlar" dedi.

Dokuma kilimlerinin artık eskisi gibi üretilmediğine vurgu yapan Deniz, "Eskiden köylerde annelerimiz kendileri için kilim dokurlardı. Şimdiki gibi halılar yoktu. O zamanlar köylerde kaynatıp kök boya yapar, daha sonra bunları savan ve cicim olarak dokuyup evlerde kullanırlardı. Şimdi ise köylerde dokuma kültürü kalmadığı için kadınlar kök boya ve ip yapmasını bilmiyorlar. Ayrıca imitasyon eşyaların çıkması ve her şeyin ucuzunun tercih edilmesi de dokuma kültürünün bitmesine neden oluyor" ifadelerine yer verdi.

Artık eskisi gibi kazanamadığına değinen Deniz, "İşçilik zor olduğu için günde 5-10 tane cüzdan veya heybe ancak çıkartabiliyoruz. Eskisi gibi talep olmasa da kendimiz yaptığımız için bir şekilde idare edebiliyoruz. Yapabileceğim başka bir iş yok. Çocuklarım da bu işi öğrenmek ve yapmak istemiyorlar. İşçiliği biraz zor olduğu için uzak duruyorlar. Kendimiz ancak geçinebildiğimiz için çırak da tutamıyorum. Bizim temennimiz devletin el sanatları ve bizim gibi bu işi yapmak isteyenlere yönelik bir teşvikte bulunması ve destek vermesidir" şeklinde konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Murat Deniz, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dokuma kilim ve savanları hediyelik eşyaya dönüştürüyor - Son Dakika

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