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Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde - Son Dakika

Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde

20.01.2022 12:18

Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1018 mahalle ve mezra yolunu açmak için gece gündüz çalışıyor Van Büyükşehir Belediyesi, 6 bin kilometre yol ağını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1018 mahalle ve mezra yolunu açmak için gece gündüz çalışıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 6 bin kilometre yol ağını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kar kaplanlarının karla mücadeledeki gece görüntüsü adeta yürekleri ısıttı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Van'da da yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreye yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde 300 araç ve 750 personelle 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Gece gündüz demeden zor şartlarda çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekiplerinin gece çalışmaları bir birinden güzel görüntülere sahne oluyor. Gürpınar'da yol açma çalışması yapan kar püskürtme aracı ve iş makinelerinin çalışması yukarıdan drone ile görüntülendi.

Fırtına ve tipiye rağmen gece saatlerinde de çalışma yaptıklarını belirten Gürpınar Şantiye Şefi Abdullah Belek, tüm olumsuzluklara rağmen yolları açık tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Belek, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak Gürpınar ilçesi Tutmaç grup yolunda gece saatlerinde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Kar yağışı bölgede yaklaşık bir haftadır etkisini gösteriyor. Bizde mahalle yollarımızı açık tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bizi şu anda en çok etkileyen durum soğuk hava ve tipi. Çünkü açtığımız yollar yeniden fırtına nedeniyle kapanabiliyor. Ama biz tüm olumsuzluklara rağmen yollarımızı açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kar yağışından dolayı 549 mahalle 469 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 1018 mahalle ve mezra yolunda Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde
Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde
Van'ın kar kaplanları gece mesaisinde

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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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