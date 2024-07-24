Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aslan, mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, tarafsız ve objektif habercilik yapan gazetecilerin toplumun bilinçlenmesine ve doğru bilgilendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bağımsız gazeteciliğin siyasi veya politik etkilere maruz kalmadan doğruyu söyleme yeteneğine sahip olduğunu ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade etti. Aslan, tüm gazetecilerin ve basın yayın mensuplarının bayramını kutladı.

24.07.2024 09:23
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görev ad etmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın, yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar; haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgülüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm gazeteciler ve basın bayramını kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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