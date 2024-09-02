Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan Adli Yıl Mesajı - Son Dakika
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan Adli Yıl Mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, adli yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aslan, mesajında tarafsız ve bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, adaletin toplumda huzur ve güven ortamını sağladığını belirtti. Ayrıca, adil yargılama ve insan haklarına saygı gibi evrensel değerlerin önemine dikkat çekti ve yeni adli yılın ülkeye ve adalet sistemine hayırlı olmasını temenni etti.

02.09.2024 09:48
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 'Adli Yıl' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajından, "Vatandaşın adalet duygusunu tatmin ederek toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması temel hedef olmalıdır. İleri demokrasinin temel kriterlerini ölçüt kabul eden bir yargı düzeni, olmazsa olmazımız olmalıdır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fikir ve düşünce özgürlüğünü kutsayan bir adalet anlayışı, temel düstur olmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı vicdanları rahatlatan, vatandaşın adalete güven duygusunu hep üst seviyede tutmasını sağlayan bir olgudur. Vatandaşların adalete karşı olan güven duygusunu zedeleyen, insanların vicdanlarını yaralayan yargılamalardan kaçınılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür. Adil yargılama, yargılamaların şeffaf, tarafsız ve cezalandırmalara dönüşmeden tamamlanması ilkesel bir hüküm olmalıdır. Birlik ve beraberliğin sağlanması, refah seviyesi yüksek, entelektüel bilgi birikeme sahip, kültürlü, eğitimli ve müreffeh bir toplum var etmenin yolu; demokrasinin sunduğu evrensel değerlere saygılı, adalet mekanizmasının sağlıklı işlediği, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzenin hüküm sürdüğü bir yapılanmayla mümkündür. Bu düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan Adli Yıl Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan Adli Yıl Mesajı - Son Dakika
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