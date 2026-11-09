Van OSB Başkanı Aslan, 2011 depremi yıldönümünde dirençli yapı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Aslan, 2011 depremi yıldönümünde dirençli yapı uyarısında bulundu

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Van OSB Başkanı Aslan, 2011 depremi yıldönümünde dirençli yapı uyarısında bulundu
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Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin yıldönümünde yayımladığı mesajda acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Sanayi ve şehir yapılaşmasında dirençli kent bilincine dikkat çeken Aslan, güvenli yapıların üretim ve yaşam için şart olduğunu vurguladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 9 Kasım 2011 tarihinde Van'da yaşanan yıkıcı depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Depremin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sanayi ve şehir yapılaşmasında "dirençli kent" bilincinin önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan büyük felaketlerin izlerinin unutulamayacağını belirten Başkan Memet Aslan, 23 Ekim ile başlayıp 9 Kasım'da derinleşen süreçte yüzlerce vatandaşın kaybedildiğini hatırlatarak, "Şehrimiz, 23 Ekim 2011'de Van-Erciş ve 9 Kasım 2011'de Van-Edremit merkezli meydana gelen felaketlerle sarsılmış, yüzlerce canımızı toprağa verirken büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

Yerkürenin en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye ve Van gerçeğine dikkat çeken Başkan Aslan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel şartının güvenli yapılar olduğuna vurgu yaptı. Aslan, "Unutmamalıyız ki 'Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür.' Tüm yaşam alanlarımızı, sanayi tesislerimizi ve konutlarımızı bu temel ilke doğrultusunda şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Sanayi bölgelerimizden şehir merkezlerimize kadar her alanda bilimin ve mühendisliğin ışığında, afete dayanıklı ve dirençli yapılar inşa etmek boynumuzun borcudur. Üretimin, ticaretin ve yaşamın kesintisiz devam etmesi ancak güvenli altyapılarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Van'ın potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak için kamu, yerel yönetimler, sanayiciler ve tüm vatandaşlar olarak ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, "Devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğiyle Van'ımızı her alanda daha güçlü, güvenli ve geleceğe umutla bakan bir cazibe merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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