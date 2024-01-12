 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Tuşba Belediyesi, Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Van Tuşba Belediyesi, Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi

Van'ın Tuşba Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla kadınlara özel kandil programı düzenledi. Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile düzenlenen programda kadınlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua etti ve tefekkürde bulundu. Programda ayrıca belediye çalışanları tarafından katılımcılara kandil simidi dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Van Tuşba Belediyesi, Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi
12.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:42
Abone Ol

Van'ın Tuşba Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla kadınlara özel kandil programı düzenledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi, özel gün ve gecelerde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle her yaştan ve her kesimden insanın hayatına dokunan Tuşba Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve Recep ayının ilk manevi gecesi olan Regaip Kandili vesilesiyle kadınlara özel kandil programı düzenledi.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen ve kadınların yoğun katılım sağladığı kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisinin yapıldığı ve ilahilerin okunduğu programda kadınlar, dua ve tefekkür vesilesi olan bu mübarek günde bol bol dua ettiler. Tuşba Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kadınlara özel kandil programı, bu yıl da dolu dolu geçti. Bu arada belediye çalışanları katılımcılara kandil simidi dağıtıp, çeşitli ikramlarda bulundu. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Salih Akman, Tuşba, Van, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Tuşba Belediyesi, Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi - Son Dakika


10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44
Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı

Son Dakika
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44 Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Van Tuşba Belediyesi, Kadınlara Özel Kandil Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement