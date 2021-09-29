Van Valisi Bilmez, "Akif" filmini izledi - Son Dakika

- Van Valisi Bilmez, "Akif" filmini izledi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "Akif" filmini izledi.

Türkiye'nin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadele döneminin anlatıldığı "Akif" filmi Van'da gösterime girdi. Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, vatandaşlar ile öğrenciler filmi izledi.

Film sonrası gazetecilere konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, filmin Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlarda verildiğini ve İstiklal Marşı'nın ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Vali Bilmez, "İl protokolümüz ve gençlerle birlikte bu filmi izledik. Gençlerin bu filmi daha çok izleyebilmesi için de Van Büyükşehir Belediyesi olarak kendi ilimiz çapında gençlerimize bu konuda yardımcı olacağız. Uzun bir aradan sonra sinemada bir araya geldik. İstiklal Marşımız gençlere en güzel bu şekilde anlatılabileceğine inandım. Bu yüzden filmi başarılı buldum" dedi.

(YLM-MSA-Y)