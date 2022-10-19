Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı - Son Dakika
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Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı

19.10.2022 19:46
Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı

Van yerel haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' çeşitli etkinlerle kutlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' çeşitli etkinlerle kutlandı.

Muradiye'de, '19 Ekim Muhtarlar Günü'nün ilk programı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Savaş Ebrem' in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından son buldu. Daha sonra muhtarlar, Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi organizasyonunda Kazım Karabekir MTAL'de düzenlenen yemek programında ağırlandı. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, günlerini kutladı. Muhtarlık görevinin önemine vurgu yapan Kaymakam Aydoğan, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu ve her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 saat süren programın ardından muhtarlara günün anısına çeşitli hediyeler verildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı - Son Dakika

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