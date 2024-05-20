Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi - Son Dakika
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Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda cezaevi atölyesinde yapılan yağlı boya resimler, tablolar ve el sanatı ürünlerinden oluşan eserler, Van Adalet Sarayında 'Renkler Konuşuyor' temalı sergide sergilendi. Programa birçok yetkili katıldı ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, hükümlülerin sosyal adaptasyonunu hızlandırmak adına çeşitli faaliyetlerin organize edildiğini belirtti.

20.05.2024 13:25
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Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin cezaevi atölyesinde yaptıkları yağlı boya resimler, tablolar ve el sanatı ürünlerden oluşan el emeği göz nuru çalışmalar, Van Adalet Sarayında açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 'Renkler Konuşuyor' temalı sergiye Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, cezaevlerinin müdürleri ile davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Bakanlığı öncülüğünde ceza infaz yasalarının birincil amacının hükümlülerin tahliyesinden sonra topluma kazandırılması adına çeşitli iş kollarında faaliyetler yürütmesi olduğunu belirtti. Hükümlülerin sosyal adaptasyonunu hızlandırmak adına çeşitli faaliyetlerin organize edildiğini ifade eden Başsavcı Karahan, "Bu kapsamda Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle arkadaşımıza yönelik çeşitli kurslar düzenlenmiştir. Bu kurslar sayesinde hükümlü arkadaşlarımızın eserleri burada sergilenme fırsatı bulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, kurdele kesimi ve protokol üyelerine tablo takdimiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin eserleri sergilendi - Son Dakika
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