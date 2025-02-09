Vanspor FK'ya Saldırı: Van'da Kalabalık Karşılama - Son Dakika
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Vanspor FK'ya Saldırı: Van'da Kalabalık Karşılama

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Elazığspor deplasmanında saldırıya uğrayan Vanspor FK oyuncuları ve teknik ekibi, Van'a dönerken kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Belediye başkanları, taraftarlar ve siyasi temsilcilerin de katıldığı karşılama sırasında saldırı kınandı ve Vanspor'un önemi vurgulandı.

09.02.2025 15:41  Güncelleme: 20:54
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(VAN) - Elazığspor deplasmanında saldırıya uğrayan Vanspor FK oyuncuları ve teknik ekibi, Van'a dönüşlerinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan da Vanspor kafilesini karşılayanlar arasında yer aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, dün Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ardından Vanspor oyuncuları ve teknik ekibi, saldırıya uğradı. Yaralanan sporcular ve ekip üyeleri, sabah saat 04.30 sıralarında Van'a ulaştı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu önünde toplanan kalabalık grubun arasında, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DBP İl Eş Başkanı Gönül Uzunay, Milletvekilleri Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar ve taraftarlar yer aldı.

'Vanspor, Van'ın değeridir'

Kafileyi karşılayan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, takım otobüsünden taraftarlara hitap ederek saldırıyı kınadı. Şedal, Vanspor'un, Van halkı için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı, sadece Vanspor'a değil, Van halkının değerlerine yönelik bir saldırıdır. Van halkı her zaman kucaklayıcı ve dayanışmacı olmuştur. Ancak dün oynanan müsabaka, başlı başına Vanspor'a kaybettirmeye yönelik bir oyun olmuştur. Bu tür hileler, Vanspor'un başarısının önüne geçemeyecektir."

Zeydan: "Vanspor sahipsiz değildir"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ise maç öncesi yapılan hakem değişikliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Demokratik yollarla mücadele edemeyenler, masa başı oyunlarla insanların emeğini ve alın terini çalmaya çalışıyor. Dün de bunu gördük. Hakemin taraflı yönetimi, maçı Elazığspor lehine sonuçlandırdı. Spor, kentler arası kültürel kaynaşmayı sağlar. Ancak bazıları sporu kendi kötü niyetleri için kullanıyor. Vansporlu sporcular, teknik heyet ve otobüs şoförü, mülki idarenin ihmalinden kaynaklı ağır bir saldırıya uğramış ve yaralanmıştır. Kafilemizi Allah korudu. Van halkı, misafirperverdir; kimsenin hakkını yemez ama kendi hakkını da kimseye yedirmez. Vanspor'un ve taraftarlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vanspor FK'ya Saldırı: Van'da Kalabalık Karşılama - Son Dakika

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