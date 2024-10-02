Varto'da 10 İşçi Kura ile Belirlendi - Son Dakika
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Varto'da 10 İşçi Kura ile Belirlendi

Varto\'da 10 İşçi Kura ile Belirlendi

Muş'un Varto ilçesinde 143 başvuru arasından 10 kişi, Toplum Yararına Programı için kura ile seçildi.

02.10.2024 13:56
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Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştırılacak 10 kişi kurayla belirlendi.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine Varto Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 143 kişi arasında 10 kişi kurayla belirlendi.

Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Levent Berk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Korkmaz da katıldı.

Başvuru yapanların az sayıda salona gelerek kurayı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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