VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
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VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

09.03.2022 00:58
VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurumda görevli kadın personellerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurumda görevli kadın personellerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. VASKİ toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VASKİ Genel Müdür yardımcıları Abdulvahap Gezgen, Emre Eşme ve Kemal Balkış ile Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı Hülya Talay ve kadın personeller katıldı. Düzenlenen etkinlikte günün anlam önemi dolayısıyla pasta kesilirken, kadın personellere karanfil takdim edildi.

Burada konuşan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, toplumun ve aile birliğinin en önemli yapı taşı olan kadınların her alanda önemli rol üstendiğini kaydetti. Genel Müdür Kaplan, "Bugün kadınlar sadece bir anne, bir eş olarak değil, iş hayatının ve toplumsal yaşamın en önemli figürü olmuştur. Toplumsal olarak kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakarlığını esirgememiş, siyasi, sosyal hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla günümüzde de kadınlarımızın, devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak her konuda katkıları oldukça önem arz etmektedir. Bu vesileyle fedakar ve cefakar şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri başta olmak üzere sosyal hayatın temel taşı olan tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika


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