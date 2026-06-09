Vatandaş sordu, başkanlar cevapladı - Son Dakika
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Vatandaş sordu, başkanlar cevapladı

Vatandaş sordu, başkanlar cevapladı
09.06.2026 15:03  Güncelleme: 15:04
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AK Parti'nin 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının yeni dönem buluşmaları Kayseri Talas'ta başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlarla yöneticileri doğrudan bir araya getiren "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının yeni dönem buluşmaları başladı. Programın ilk adresi Talas'ın yeni cazibe merkezlerinden Türk Dünyası Millet Bahçesi olurken, vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini doğrudan iletme imkanı buldu.

"Milletle Bütünleşen Belediyecilik" anlayışıyla düzenlenen programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile altyapı kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada başkanlar, alana gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti.

"Kayseri'de katılımcı belediyecilik geleneği var"

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşla sürekli iletişim halinde olmayı belediyeciliğin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programlarının ikinci yılında yeniden hemşehrilerimizle birlikteyiz" diyen Başkan Yalçın, Kayseri'de 1994 yılından bu yana sürdürülen belediyecilik anlayışının vatandaşla iç içe olmayı esas aldığını ifade etti.

Başkan Yalçın, Talas Belediyesinde uygulanan Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa programının 222 haftadır aralıksız devam ettiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızla birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Beyaz Masa uygulamamız pandemi döneminde bile kesintisiz hizmet verdi. Her platformda vatandaşlarımızla buluşmaya ve onların sesine kulak vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Talas'ta hizmetler uyum içerisinde sürüyor"

Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde son dönemde gerçekleştirilen etkinliklere de değinen Başkan Yalçın, Talas Çiçek Şenliği ile Türkoloji Zirvesi kapsamında açılan Ortak Türk Dünyası Alfabesi Anıtı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yalçın, "Kartal Kavşağı ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıran alternatif yollar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Bu yatırım Talas için büyük önem taşıyor. İlçemizde 22 kırsal ve 8 merkez mahalle olmak üzere toplam 30 mahallemizde hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizle tam bir uyum içerisinde çalışarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Bugün konuşmaya değil, dinlemeye geldik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da programın temel amacının vatandaşları dinlemek olduğunu belirterek, "Bugün burada konuşmaktan çok sizleri dinlemek için bulunuyoruz. Sorulan her soruya açık yüreklilikle cevap vereceğiz. Hiçbir sınırlama olmadan vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyecek, taleplerini not alacağız. Biz hesap vermek üzere buradayız. Sizlerin güveni, desteği ve dualarıyla hizmet ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve muhtarlardan teşekkür

Program boyunca söz alan vatandaşlar, ilçede ve kent genelinde hayata geçirilen yatırımlar için teşekkür ederken, mahallelerine yönelik taleplerini de dile getirdi. Toplantıya katılan muhtarlar da mahallelerinde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlardan dolayı başkanlara teşekkür ederek yeni dönem beklentilerini paylaştı.

İkinci buluşma Dedeoğlu Parkı'nda

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programın ikinci toplantısı, 10 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı içerisinde bulunan Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar burada da belediye başkanlarıyla bir araya gelerek soru, görüş ve önerilerini doğrudan paylaşabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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