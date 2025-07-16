Vatandaşlar 15 Temmuz\'da tek yumruk oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşlısından gencine Demokrasi Meydanında toplanan halk, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında Selendi Merkez Yeni Camide Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Kaymakam vekili Mustafa Düzgün, Belediye Başkanı Murat Daban ve protokol üyeleri, Şehit Kemal Davulcun'un mezarında dua edip, abisi Alim Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Akşam programında Hükümet konağı önünde başlayan demokrasi yürüyüşü Demokrasi Meydanında son buldu. Türk bayraklarının açıldığı yürüyüş sonrası Demokrasi Meydanında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoların gösterimi duygu dolu anlara sahne olurken, günün anlamıyla ilgili konuşmayı yapan Belediye Başkanı Murat Daban, "15 Temmuz, milletimizin iradesine vurulmak istenen prangaları birlik ve inançla kırdığı, demokrasimize canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direnişin adıdır." dedi.

Selendi İlçe Müftülüğünce hazırlanan programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okundu. Şiirleirn okunmasının ardından selaların okunması ile program sona erdi.

Programa Selendi Kaymakam vekili Mustafa Düzgün, Belediye Başkanı Murat Daban, gaziler, daire müdürleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Selendili vatandaş katıldı. - MANİSA