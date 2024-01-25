Vatandaşlar Araç ve İkinci El Konutlarıyla Daire Takası Yapmaya Çalışıyor

Vatandaş, araç ve ikinci el konutlarıyla daire takası yapmaya çalışıyor

KAYSERİ - Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; gayrimenkul satışlarında yüzde 30'a kadar düşüş olduğunu ifade ederek vatandaşların son dönemde araç veya ikinci el konutlarıyla takas yapmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye genelinde yüzde 20, Kayseri'de ise yüzde 30'a kadar gayrimenkul satışlarında azalma olduğunu kaydeden Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "Gayrimenkul satışları 2023 yılından bu yana durağan bir piyasaya girmiş durumda. Sektör şuanda tıkanma pozisyonunda. 2024 de zaten çok iyi gelmedi. Şuanda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, bekleyip göreceğiz. Bazı yerlerde 'fiyat düştü' deniyor ama maalesef şu anda kiralık olsun satılık olsun fiyatlarda bir düşüş söz konusu değil. İşin doğrusu ilerleyen dönemde de bir düşüş olacağını düşünmüyoruz. Özellikle 2023'ün ikinci 6 ayında piyasa durgunlaşmaya başladı. Değerlendirdiğimiz zaman Türkiye genelinde yüzde 20'ye yakın satışlarda bir durağanlık oldu. Kayseri'de de yüzde 20-30 arasında durağan durumda maalesef" dedi. Satışlarda düşüşün nedenleri hakkında bilgiler veren Başkan Atasoy; "Vatandaşımız krediye alıştığı için kredi odaklı ticaret yapıyordu. Bu da ister istemez piyasayı etkiliyor. Kredi oranlarının yüksekliği, konut alanların ikinci konutta yüzde 15 gibi bir dilimden faydalanması vatandaşın konut almasını engelliyor. Arsa satışlarında da fiyatların yükselmesi ister istemez engelliyor. Maalesef arz-talep dengesizliği de hat safhada. İnşallah bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Satışlar azaldı ama fiyatlarda da düşüş söz konusu değil"

Gayrimenkul satışlarında azalma olmasına rağmen fiyatların kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Selim Atasoy; vatandaşların son dönemde takas yoluna gittiğini belirtti. Atasoy konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kredi olayları çok yüksek olduğu için alış yönünde durdu. Piyasada 3-4 aydır yaprak kımıldamıyor. Geçmiş dönemlerde metrekaresi yüksek yerlere ağırlık veriyorlardı, şuanda metrekaresi düşük daireleri alabiliyorlar. Yatırım için durdu ama ihtiyaç için almak isteyenler takas olayını değerlendiriyorlar. Araç ve ikinci el konutlarıyla sıfır daire takası yapmaya çalışıyor vatandaşımız. Böyle bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Kiralık konusunda da kış dönemi olması hasebiyle durgun gidiyor ama yaz dönemi geldiği zaman yine fiyatlar artıyor. Bizim gözlemlediğimiz kademeli olarak fiyatlarda bir artış olduğu. Geçmiş dönemlerde afaki rakamlarla bir artış oluyor ama şuanda da ufak ufak kiralık dairelerde bir artış görüyoruz araştırdığımızda. Konutlarda da geçmiş dönemlere nazaran satışlar azalmış olabilir ama fiyatlarla ilgili bir düşüş söz konusu değil. Krediler düştüğü zaman fiyatların daha da yükseleceği kanaatindeyiz. Bunun için farklı çalışmalar yapılabilir, TOKİ projeleri çoğaltılabilir. Şuan için gerçekten vatandaş da, sektörümüzdeki esnaflar da mağdur durumda."