Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi - Son Dakika
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Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

07.06.2022 09:10
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum amirlerinin katılımı ile halk günü düzenledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum amirlerinin katılımı ile halk günü düzenledi. Vatandaşların derdini dinleyen Atay, sorunlarla ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan Halk Günü toplantıları devam ediyor. Vali Cevdet Atay düzenlenen halk günü toplantılarında vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini dinliyor.

Atay, halk gününe katılım sağlayan tüm vatandaşları tek tek odaya alarak dinledi ve kurum amirlerine talimat vererek sorunların çözülmesini istedi. - DÜZCE

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi - Son Dakika

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