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VEDAŞ Ekipleri Karlı Yollarda Arıza Gideriyor - Son Dakika
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VEDAŞ Ekipleri Karlı Yollarda Arıza Gideriyor

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki arızayı gidermek için karlı yolları aşarak yoğun çaba harcıyor. Türkiye'nin en soğuk ve zorlu coğrafi bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalışan VEDAŞ, araçların ulaşamadığı yerlere 3 kilometre yol yürüyerek arızalara müdahale ediyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için kara ve soğuğa aldırış etmeden arızalara en kısa sürede müdahale ediyor.

VEDAŞ Ekipleri Karlı Yollarda Arıza Gideriyor
11.01.2024 - 13:14,
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Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, karda yoğun mesai harcıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki arızayı girmek için yola çıkan ekip, karlı yolları aşarak arızayı giderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, Türkiye'nin en soğuk ve zorlu coğrafi bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Demir, "40 kilometre uzaklıkta olan Anadere köyü yolu ulaşıma kapalıydı. VEDAŞ ekipleri arızaları en kısa sürede gidermek için yoğun çaba harcıyor. Kar kalınlığının hızla arttığı kırsal alanlarda arızaya müdahale etmeye çalışan VEDAŞ ekipleri, araçların ulaşamadığı yerlere 3 kilometre yol yürüyerek arızalara müdahale ediyor. Türkiye'nin en soğuk ve zor coğrafik bölgesinde elektrik dağıtım hizmetini vermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz, tipinin etkili olduğu zamanlarda bile vatandaşların mağdur olmamaları için kara ve soğuğa aldırış etmeden arızalara en kısa sürede müdahale ediyor. Özverili ekiplerimiz, 3 kilometreyi aşarak yürüyüp iletken arızalarını çözerek, köylere enerji sağlıyor. Abonelerimize sunduğumuz hizmeti en üst seviyede tutabilmek adına, her geçen gün daha da güçlenen bir ekip olarak kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyor" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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