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VEDAŞ, Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerindeki öğrencilere kışlık giyecek hediye etti. - Son Dakika
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VEDAŞ, Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerindeki öğrencilere kışlık giyecek hediye etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerinde eğitim gören mahalle ve mezra okulu öğrencilerine kışlık giyecek hediye etti. VEDAŞ, 'Her Mevsim Tebessüm' isimli sosyal sorumluluk projesiyle köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilere bot ve mont gibi kışlık elbise hediye ediyor.

VEDAŞ, Van\'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerindeki öğrencilere kışlık giyecek hediye etti.
18.12.2023 - 15:24,
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerinde eğitim gören mahalle ve mezra okulu öğrencilerine kışlık giyecek hediye etti.

VEDAŞ, yıllardır sürdürdüğü "Her Mevsim Tebessüm" isimli sosyal sorumluluk projesiyle sınırın sıfır noktasına giderek, köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşarak kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediye ediyor. Köy ve mezra okullarına yapılan ziyaretlere ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, "VEDAŞ ailesi olarak, 'Her Mevsim Tebessüm' sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı ilçelerimize bağlı köy ve mezra okullarına ziyaretlerde bulunarak küçük kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bu kapsamda Çaldıran'da Mehmet Tahir Taşer, Çatak'ta ise Caziye İbrahim İzsiz okullarındaki öğrencilerimizle bir araya geldik. Küçük kardeşlerimizin tebessümünü paylaştığımız bu ziyaretlerimize imkan sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve okulunun kapılarını bizlere açan değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım. VEDAŞ ailesi olarak enerjimize enerji katan öğrenci kardeşlerimize derslerinde ve yaşamlarında başarılar dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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