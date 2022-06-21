Vefakar koç dağı taşı aşıp eski sahibine geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vefakar koç dağı taşı aşıp eski sahibine geldi

21.06.2022 10:22
Vefakar koç dağı taşı aşıp eski sahibine geldi

Eskişehir'den Kütahya'nın bir köyüne satılan koç, kaçarak eski sahibine yaklaşık 30 kilometre mesafeden geri geldi.

Eskişehir'den Kütahya'nın bir köyüne satılan koç, kaçarak eski sahibine yaklaşık 30 kilometre mesafeden geri geldi.

Seyitgazi'nin Gemiç Mahallesi'nde yaşayan ve besicilik yapan 60 yaşındaki Ahmet Kök, küçükbaş hayvanlarının bir kısmını Kütahya'da yaşayan başka bir besiciye sattı. Aradan 5 gün geçtiğinde ise evinin önünde bir koç buldu. Daha sonra sattığı koçun olduğunu anlayan Ahmet Kök, alışveriş yaptığı kişiyi aradı. Kendisine geri kelen koçu tekrar göndermeye kıyamayan Kök, geri satın aldı. Koçun yaklaşık 30 kilometrelik mesafeden evi geri bulması ise Kök ailesinde büyük şaşkınlık oluşturdu.

"2 bin 500 liraya sattığım koçu 3 bin 500 liraya geri aldım"

Sattığı koçun 5 gün sonra kendisine geri gelmesiyle şok geçiren Ahmet Kök, hayvanını tekrar satmaya kıyamadığını söyledi. Sattığı kişiden koçunu geri satın alan Kök, hayvanının geri gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle anlattı:

"Koçu Kütahya'da bir köye satmıştım. Koyun ve kuzularla birlikte vermiştim. Koçu orada kaçırmışlar. Koç 5 gün sonra benim evimin önüne geri geldi. Koçla birbirimize baktık kaldık. Seslendim direk yanıma geldi. Yanıma iyice sokuldu. Koçun benim sattığım koç olduğunu anladım. Sattığım adamı aradım ve geri aldım. Koç yaklaşık 25-30 kilometre yol gelmiş. Kaçtıktan 5 gün sonra evimin önüne geri geldi. Yolda 3-4 farklı köyde diğer sürülere karışmış. Oralardan da kaçmış, hiç kimse tutamamış. Evimin önüne gelince durmuş." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak uyarısı Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak uyarısı Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak
Kaynak: İHA

alışveriş, Eskişehir, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vefakar koç dağı taşı aşıp eski sahibine geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
09:51 Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar
09:48 Bedelli askerlik düzenlemesindeki "Genelkurmay" kararıyla birlikte Org. Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı
09:44 Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'e borç şoku! Kasadan 2 ayda 200 milyon TL çıkacak
09:36 Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır
09:21 Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı
09:17 Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı
09:05 Bakan Soylu Türkiye'nin en kapsamlı operasyonunu duyurdu: 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı
09:02 Rus gazeteciden örnek davranış! Kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı
08:51 Galatasaray'dan sağ bekte "yerlileştirme" operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 10:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: Vefakar koç dağı taşı aşıp eski sahibine geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement