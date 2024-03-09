Felçli baba Ali Torun, şehit evladının yanına defnedildi - Son Dakika
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Felçli baba Ali Torun, şehit evladının yanına defnedildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 84 yaşında hayatını kaybeden Ali Torun, şehit evladı İbrahim Torun'un mezarının yanına defnedildi. Yaklaşık 6 aydır felçli olan Ali Torun, son bir aydır zatürre tedavisi görüyordu. Cenaze törenine Torun'un ailesi, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

09.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:21
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Vefat eden felçli baba Ali Torun, şehit evladının yanına defnedildi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 84 yaşında hayatını kaybeden Ali Torun, şehit evladı İbrahim Torun'un mezarının yanına defnedildi.

Yaklaşık 6 aydır felçli olup son bir aydır zatürre tedavisi gören Ali Torun, Samsun'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Torun, Taşova Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 32 yıl önce vatan toprağıma emanet edilen oğlu Şehit Astsubay İbrahim Torun'un mezarının yanına defnedildi.

Cenaze törenine Torun'un ailesinin yanı sıra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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