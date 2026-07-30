Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Bozkurt, düzenlenen askeri törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Bozkurt yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 73 yaşında hayata veda etti. Bozkurt için memleketi olan Şuhut ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen cenaze törenine Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, il ve ilçe protokolü üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhum gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bozkurt, gözyaşları ve dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.