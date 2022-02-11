Üye Girişi
Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

11.02.2022 15:15
Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi İsmail Başar, son yolcuğuna uğurlandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi İsmail Başar, son yolcuğuna uğurlandı.

Sivas'ta yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi İsmail Başar, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başar, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ay Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Vali Ayhan, merhum İsmail Başar'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. - SİVAS

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Cenaze, Sivas, Kore, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement