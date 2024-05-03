Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta Şehir Evliya İlkokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürüleceğini öne süren veliler, bu duruma tepki gösterdi. Veliler, okul binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesinin hem kendilerini hem de çocuklarını mağdur edeceğini savundu.

03.05.2024 00:38
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Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Şehir Evliya İlkokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürüleceğini öne sürülen veliler, bu duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaklaşık 280 öğrencinin eğitim gördüğü 35 derslikli Şehit Evliya İlkokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürüleceği iddiaları üzerine veliler okulda toplandı. Çocuklarının başka okula nakledilmesine karşı çıkan veliler, okul binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesinin hem kendilerini hem de çocuklarını mağdur edeceğini savundu. Müdürlüğün kendilerini yönlendirdiği okulun çevresinin tehlikeli ve uygunsuz olduğunu ifade eden veliler, yetkililerin bu karardan bir an önce vazgeçmesini talep etti.

Veli Öznur Özdemir, "Biz bu okulun tüm ihtiyaçlarıyla kendimiz ilgilendik, sadece 3 aylık için miydi? İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu okulu bizden almasını istemiyoruz. İlla bir yere gitmek istiyorlarsa Sergentepe İlköğretim Okulu ve Albayrak İlköğretim Okulu var. Albayrak İlköğretim Okulu'nun öğrencisi az. Bizleri yerimizden etmesinler. Kendileri istediği için, konumu güzel olduğu için burayı istiyorlar. Bizim çocuklarımızı yerinden oynatmasınlar, hiç öğrencisi olmayan Albayrak İlköğretim Okulu'na gidebilirler. Sırf orasının otoparkı olmadığı için orayı tercih etmemişler" dedi.

Cevahir Kılınç adlı veli ise, "Evlatlarımızın düzenini lütfen bozmayın. Çocuklar kendilerine burada bir düzen kurdular, evlatlarımızın düzeninin bozulmasını istemiyoruz. Lütfen yetkililer bizim bu sesimizi duyun, evlatlarımıza merhamet edin. Neden çocuklarımızın elinden okulumuzu almak istiyorsunuz? Virüs oldu eğitim yarım kaldı, deprem oldu eğitimleri yarım kaldı. Tam bitti derken üçüncü depremi de kendileri yaşattı. Şu anda bizim ve çocuklarımızın psikolojileri altüst" diye konuştu.

Okulda eğitim gören çocuklar da öğretmenlerinden ve okullarından ayrılmak istemediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise binalarının yıkıldığını, bu nedenle okul binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yapılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veliler okulun kapatılıp çocukların başka okula gönderilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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