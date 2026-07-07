Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.535 - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.535

07.07.2026 04:41
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 3.535'e yükseldi, yaralı sayısı 16.740.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740'ta kaldığı aktarılırken, 25 bin 16 depremzedeye tıbbi yardım sağlandığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 338 uluslararası personelin yanı sıra 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 27 bin 930 gönüllünün katılımıyla devam ettiği vurgulandı. Hasar gören bina sayısı 856, yıkılan bina sayısı ise 190 olarak ifade edildi. Ayrıca 24 Haziran'daki depremlerden bu yana bin 48 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı

24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 3 bin 342, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.535 - Son Dakika

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