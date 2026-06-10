Venüs ve Jüpiter Nadir Kavuşumda - Son Dakika
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Venüs ve Jüpiter Nadir Kavuşumda

Venüs ve Jüpiter Nadir Kavuşumda
10.06.2026 01:03
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Venüs ve Jüpiter, Ayvalık'ta 2028'e kadar tekrarlanmayacak nadir bir kavuşum gerçekleştirdi.

Güneş sisteminin en parlak iki dev gezegeni Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde etkileyici bir kavuşuma imza attı. 2028 yılına kadar bir daha tekrarlanmayacak olan bu nadir kozmik şölen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fotoğraf karelerine yansıdı.

Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları için bu gece kaçırılmayacak nitelikte tarihi bir uzay olayına sahne oldu. Güneş sisteminin en parlak iki dev gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, uzay boşluğundaki yörünge hareketleri esnasında birbirine yaklaşarak nadir bir kozmik kavuşma gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 dakika boyunca çıplak gözle net bir şekilde izlenebilen bu görsel şölen, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle takip edildi. İzlemek için hiçbir teleskopa veya özel ekipmana ihtiyaç duyulmayan bu doğa olayında, vatandaşlar başlarını batı ufkuna çevirerek iki gezegenin yan yana gelişini hayranlıkla izledi.

Ayvalık Paşalimanı'nda eşsiz manzara

Ege kıyılarında ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda net bir seyir zevki sunan bu eşsiz doğa olayı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de en net açılardan takip edildi. Ayvalık'ın gözde noktalarından biri olan Paşalimanı mevkiinde vatandaşlar, batı ufkunda batan güneşin ardından beliren iki parlak dev gezegenin yan yana gelişini kayıt altına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Jüpiter, Venüs, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Venüs ve Jüpiter Nadir Kavuşumda - Son Dakika

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