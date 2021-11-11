Üye Girişi
"Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin" - Son Dakika

"Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin"

11.11.2021 11:50

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Saymanı Yusuf Önder, tüketicilerden kaynaklanmayan süre aşımı cezasının tüketicilere ödettirilemeyeceğini belirterek, "Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Saymanı Yusuf Önder, tüketicilerden kaynaklanmayan süre aşımı cezasının tüketicilere ödettirilemeyeceğini belirterek, "Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin. İl ve ilçelerdeki trafiğe tescilli araç sayısı ve bir TÜVTÜRK istasyonunun yıllık araç muayene kapasitesi belli olduğuna göre trafiğe tescilli araç sayısına göre gerekiyorsa il ve ilçelere yeni istasyonlar açılmalıdır. Tüketicilerin ihmalinden kaynaklanmayan sonuç nedeniyle, tüketicilerin araç muayene gecikme cezası ödemesi önlenmelidir" diye belirtti.

Önder, araç muayene randevu cezaları ve muayene ücretlerinden artan şikayetleri değerlendiren bir açıklama yaptı. 2005 yılında yapılan özelleştirme ile araç muayene yetkisi ve tekelinin TÜVTÜRK'e devredildiğini, mevcut sözleşmeye göre muayene ücretinin yarısının hazineye aktarıldığını hatırlatan Yusuf Önder, "Araç Muayene ücretleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesine göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı belirlenerek uygulanmaktadır. Bu ücretler ile bu maddede yer alan para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yılsonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirleniyor. Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından yüzde 5 fazlası ile tahsil ediliyor. Yıllardır araç muayene ücretlerinin yüksekliği konusunda tüketicilerden şikayetler gelmekte ve kampanyalar düzenlenmektedir. 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiştir. Öncelikle araç muayene ücretleri 2022 yılı yeniden değerleme oranı bu düzeyde arttırılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisini; 2022 yılı için kullanarak vergi, harç ve cezalardaki yüksek artışın, gelir dağılımındaki adaletsizliği arttıran etkisini azaltacaktır" dedi.

Gününden önce randevu alınamıyor

Son yıllarda tüketicilerden TÜKDES'e, muayene gününden önce TÜVTÜRK'den istedikleri randevuyu alamadıkları ve cezalı duruma düştükleri konusunda başvurular yapıldığını anlatan Yusuf Önder, şunları belirtti;

"Gecikme cezası araç muayene süresi geçmeden önce müracaat edenler için uygulanamaz. İl ve ilçelerdeki trafiğe tescilli araç sayısı ve bir TÜVTÜRK istasyonunun yıllık araç muayene kapasitesi belli olduğuna göre trafiğe tescilli araç sayısına göre gerekiyorsa il ve ilçelere yeni TÜVTÜRK istasyonları açılmalıdır. Tüketicilerin ihmalinden kaynaklanmayan sonuç nedeniyle, tüketicilerin araç muayene gecikme cezası ödemesi önlenmelidir. Araç muayene ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen tüketicilerden komisyon alınması, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 17. maddesine aykırı olup, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerini kredi kartı ile ödeyenlerden komisyon almaktan vazgeçmelidir. Kredi Kartından komisyon alınan tüketiciler, komisyon alan kuruluşu BDDK'ya şikayet etmeli, ödediği komisyonu geri almak için bizzat giderek veya e-devlet ekranından Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır. Haksızlıkların azalmasını istiyorsak; büyük, küçük demeden hakkımızı aramalıyız." - ESKİŞEHİR

Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin

Kredi Kartı, TÜVTÜRK, Tragger, Vergi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak 12:23 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi 11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada         
11:16
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı         
10:24
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:35:27. #1.11#
SON DAKİKA: "Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement