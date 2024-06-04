Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edildi

Yerel

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education-EAEVE) tarafından akredite edildi.

EAEVE-ESEVT ekibinin Veteriner Fakültesine Kasım 2021'de gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için üniversite ve fakülte yönetimi ile akademik ve idari personeli tarafından yoğun çalışmalar yürütülerek eksiklikler tamamlandı ve yeniden değerlendirme ziyareti talep edildi. Bu doğrultuda 23-25 Nisan 2024 tarihlerinde EAEVE- ESEVT ekibi tarafından gerçekleşen yeniden değerlendirme ziyareti raporunda, ilk ziyarette tespit edilen eksikliklerin giderildiği ifade edildi.

29 Mayıs 2024 tarihinde ise Paris'te yapılan EAEVE'nin Avrupa Veteriner Eğitimi Komitesi (ECOVE) toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin akreditasyona sahip fakülte olmasına karar verildi. Akreditasyon sertifikası EAEVE - ECOVE komitesi Başkanı Prof. Dr. Florian Buchner tarafından Paris'te yapılan EAEVE 37. Genel Kurul toplantısında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam'a takdim edildi.

Akreditasyon belgesini paylaşmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden Dekan Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Yardımcısı Doç. Dr. Emin Şengül ile birlikte fakültenin akreditasyon sertifikasını Rektör Çomaklı'ya takdim etti. Fakültenin akredite edilmesiyle birlikte uluslararası alanda tanınırlığın artmasına imkan sağlandığını aktaran Dekan Sağlam, bu başarının, ulusal ve uluslararası öğrencilerin üniversite tercihlerinde dikkate alındığını aktardı.

Dekan Sağlam: "Verilen Eğitimin Avrupa Standartlarına Uygun Olduğunun En Önemli Göstergesi Bu Belgedir"

Prof. Dr. Sağlam: "Ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri içerisinde 2000 yılından sonra eğitim-öğretime başlayan ve EAEVE tarafından akredite edilen ilk fakülte olma başarısına sahip olduk. Fakültemiz, EAEVE tarafından akreditasyon sürecinde; lisans eğitim-öğretim kalitesi, tesisler, ekipmanlar, eğitim-öğretim materyalleri, kütüphane ve öğrenme kaynakları, öğrenci kabulü, yeterli akademik ve destek personeli, sürekli eğitim, lisansüstü eğitim ve araştırma gibi alanlarda değerlendirildi. Akreditasyon kararı, öğrencilerin ve nihayetinde mezunlarımızın aldıkları eğitimin, Avrupa Veteriner Eğitimi standartlarına uygun olduğunu göstermektedir. Mezunlarımız Avrupa Birliği ülkelerinden mezun olan veteriner hekimlerin tabi oldukları mevzuat kuralları çerçevesinde aynı haklara sahip olacaklardır. Yine Avrupa ülkelerinde lisansüstü eğitimlere öğrenci kabulü aşamalarında ve eğitim sürelerinde kazanımlara sahip olacaklardır. Bu başarın sağlanmasında fakültemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve destek sağlayan üniversitemiz ve fakültemiz yöneticilerine, akademik ve idari personellerine, öğrencilerimize özellikle de EAEVE ziyareti süreçlerinde bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz, Akreditasyonda Tarih Yazmaya Devam Ediyor"

Üniversitelerin vermiş oldukları eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan almış olduğu kalite belgesi olarak tanımlanan akreditasyon belgelerine bir yenisini daha ekleyen Atatürk Üniversitesinin, bu alanda bir marka haline geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Çomaklı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim ki Veteriner Fakültemiz, uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu önemli başarı, fakültemizin dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüttüğünün en önemli kanıtıdır. Uluslararası akreditasyon süreci, büyük bir özveri ve titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

"Bu Belge, Mezunlarımızın Uluslararası Alanda Daha Fazla Tanınmasını Sağlayacak"

Araştırma Üniversitesi ünvanı sonrasında sorumluluklarının da arttığını vurgulayan Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm vizyonunun kendilerine yol gösterici olduğunu, bu doğrultuda atılan adımların başarıyı da beraberinde getirdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Veteriner Fakültemizin bu prestijli belgeyi alması, hem üniversitemizin hem de ülkemizin bilimsel ve akademik alanda tanınırlığını artıracak, mezunlarımızın uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacaktır. Bu durum, fakültemizin eğitim kalitesinin tescili niteliğinde olup, gelecekteki başarılarımızın da teminatıdır. Bu vesileyle; fakültemizin gelişimine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır." - ERZURUM