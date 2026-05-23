Veteriner Hekim Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

23.05.2026 13:59
İzmir Buca'da 33 ölü kedi bulunması sonrası veteriner hekim gözaltına alındı, tutuklama talep edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunması üzerine başlatılan incelemede, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde bazıları yavru olmak üzere 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim gözaltına alındı.

Şüpheli veteriner hekim, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İzmir, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
