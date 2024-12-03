Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Etik Problemleri Filmle Anlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Etik Problemleri Filmle Anlatılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından onaylanan proje kapsamında, veteriner hekimlerin karşılaştığı sorunlar ve etik problemler film haline getirilecek. Proje, iki yıl sürecek ve Türkiye genelindeki veteriner hekimlerin verileri toplanarak senaryo oluşturulacak.

03.12.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Birimi tarafından onaylanan bir projeyle, veteriner hekimlerin sorunları ve etik problemleri film olacak. Proje tanıtım ve saha çalışmaları için, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Menteş, Kars'a geldi.

Kars Veteriner Hekimler Odası'nda düzenlenen toplantıda, akademisyenler Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve veteriner hekimlerle bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştılar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Birimi tarafından onaylanan ve bütçelenen desteklenen bu proje, 2 yıl sürecek ve veteriner hekimlerin karşılaştığı sorunları ve etik problemleri ele alan bir film olarak hayata geçirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal, veteriner hekimlerin etik problemlerini ele alan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanal, projenin bilimsel niteliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Proje Birimi tarafından onaylanmış bütçeli bir proje ve iki yıl sürecek. İlk yıl, Türkiye genelindeki veteriner hekimlerden etik karar verme süreci ve etik problemlerle ilgili veri toplamaya çalışacağız. Bu verileri topladıktan sonra proje ekibiyle oturup senaryolaştıracağız. Senaryo, veteriner hekimliğindeki meslek etiği problemlerinden, belediye veteriner hekimliğinde, klinisyen olarak ya da mezbahada yaşanan sorunlardan seçilecek" dedi

Konuyla alakalı görüşlerini belirten Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Menteş hocalarımız mesleğimizin ülkemiz genelinde etik sorunlarını belirleme ve tarihe not düşmek anlamında yapacakları bu akademik çalışma için Ülkemizde veteriner hekimlik mesleğinin en üst düzeyde temsil edildiği Kars'ta, Odamızda ağırlamak bizler için gurur vericidir. Hocalarımıza mesleğimize verdikleri akademik katkı ve nazik ziyaretleri için şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Sağlık, Sinema, Eğitim, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Etik Problemleri Filmle Anlatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:54:57. #1.13#
SON DAKİKA: Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Etik Problemleri Filmle Anlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.