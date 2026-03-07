Veysel Karani Türbesi'ne Ramazan Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veysel Karani Türbesi'ne Ramazan Ziyareti

Veysel Karani Türbesi\'ne Ramazan Ziyareti
07.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykan'daki türbe Ramazan'da yoğun ilgi görüyor; ibadet ve dua için ziyaretçi akını sürüyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılarak ibadete açılan Veysel Karani Türbesi'ne Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla özellikle sahur ve iftar saatleri öncesinde türbe çevresinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ederek manevi bir atmosfer yaşıyor. Ziyaretçiler, türbede hem dua ettiklerini hem de Ramazan'ın huzurunu hissettiklerini dile getirdi.

Bölge esnafı da ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederken, türbe çevresinde güvenlik ve düzenin sağlanması için yetkililer tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Veysel Karani Türbesi, özellikle Ramazan ayında daha fazla ziyaretçi ağırlayarak bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Veysel Karani, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veysel Karani Türbesi'ne Ramazan Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 09:49:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Veysel Karani Türbesi'ne Ramazan Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.