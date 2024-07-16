Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları yapıldı

Vezirköprü\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Programda konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve Kaymakam Özgür Kaya, darbe girişimine karşı kazanılan zaferi vurguladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi de dinlendi.

16.07.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşların yer aldığı Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanında son buldu. Meydanda düzenlenen etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edildi. Program çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla doldurduğu meydanda protokol halka hitap etti.

"Darbe yapmak isteyenlere darbeyi bu millet yapmıştır" diyen Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, "Devletimiz daha önce de 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 2013 Gezi Olayları gibi birçok darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bunlar biz ileriye gitmeliyim, geri gidelim diye yapılmış hain suikastlardı. Ama elhamdülillah üzerimize oynanan oyunlardan ve kumpaslardan alnımızın akıyla çıktık" dedi.

Kalabalık katılım için Vezirköprülülere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kaymakam Özgür Kaya, "15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimin yıldönümünde göğüslerini kurşunlara siper ederek şahadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aynı kutlu gaye uğruna mücadele ederken yaralanan gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Bir gecede 253 kardeşimizi kaybetmenin ve yaklaşık 2 bin kardeşimizin yaralanmasının hüznünü yaşıyor, diğer taraftan da FETÖ'nün hain saldırısına karşı kazandığımız destansı zaferi gururla hatırlıyoruz. Milletimizi kaosa sürüklemek istediler ancak bizim milletimiz 'Muhtaç olduğun kan damarlarındaki asil kanda mevcuttur' diyerek kahramanca savaştı. O karanlık geceyi aydınlığa çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz gecesine ait görüntülerin gösteriminin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dinlendi. Daha sonra program çeşitli etkinlikler devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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