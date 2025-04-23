Vezirköprü'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Vezirköprü'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Vezirköprü\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Vezirköprü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, ilçe protokolünün makamlarını bir günlüğüne devraldı. Törenlerde çeşitli gösteriler yapıldı ve ödüller verildi.

23.04.2025 16:18  Güncelleme: 16:21
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vezirköprü'de geleneksel olarak gerçekleştirilen temsili makam devirleri bu yıl da yapıldı.

Vezirköprü'de 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programlarda çocuklar bir günlüğüne yönetici koltuklarına oturdu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya makamını Berat Kayra Çalışkan'a, Belediye Başkanı Av. Murat Gül makamını Gülce Rana Gültekin'e, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya makamını Zeliha Sultan Çalıkan'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise makamını Eylül Esma Erdoğan'a Çocuk Bayramı nedeniyle geçici süreyle devretti.

Makamlarını çocuklara devreden ilçe protokolü onların hayal gücüyle şekillenen yönetim anlayışlarına tanıklık etti.

23 Nisan coşkuyla kutlandı

Vezirköprü Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Özata, "Bu özel günde sadece geçmişi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılının da inşasını konuşuyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonu, güçlü bir geleceğin, ancak nitelikli bir eğitimle, erdemli bireylerle ve ortak değerler etrafında kenetlenmiş bir toplumla mümkün olacağına işaret etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Tören Mirza Çalışkan İlk/ Orta Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan drama gösterisi, şiir dinletileri, dans gösterileri, halk oyunları gösterileri ve jimnastik gösterileri ile devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 105. Yıl Dönümü Konulu ilçe bazında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Spor salonunun düzenlenen kutlama törenine Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Baro Başkanı Av. Oğuz Bakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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