Vezirköprü\'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Yanğa, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklarla mücadelede farkındalığın artırılmasının önemine vurgu ederek, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ise bağımlılıkla mücadelenin ailede başladığını belirterek, ebeveynlerin çocuklarını yakından takip etmesinin ve bilinçli davranmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Deniz Bülbüller, bağımlılığın tedavi süreci hakkında katılımcılara bilgi verirken, AMATEM ve ÇAMATEM merkezlerinin sunduğu hizmetleri anlattı. Yeşilay Samsun İl Başkanı Emre Güneş de yaptığı sunumda bağımlılık türleri ve mücadele yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk İş Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN