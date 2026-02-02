Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri - Son Dakika
Yerel

Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri

Vezirköprü\'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri
02.02.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eğitim seminerinde, bağımlılıkların önlenmesi ve tedavi süreçleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı etkinliğe yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Yanğa, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklarla mücadelede farkındalığın artırılmasının önemine vurgu ederek, "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ise bağımlılıkla mücadelenin ailede başladığını belirterek, ebeveynlerin çocuklarını yakından takip etmesinin ve bilinçli davranmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Deniz Bülbüller, bağımlılığın tedavi süreci hakkında katılımcılara bilgi verirken, AMATEM ve ÇAMATEM merkezlerinin sunduğu hizmetleri anlattı. Yeşilay Samsun İl Başkanı Emre Güneş de yaptığı sunumda bağımlılık türleri ve mücadele yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk İş Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Yerel Haberler, Samsun, Yerel

Son Dakika Yerel Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri - Son Dakika

SON DAKİKA: Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri - Son Dakika
