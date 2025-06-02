Vezirköprü\'de Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, "Haydi sen de kan dostumuz ol" sloganıyla vatandaşlardan büyük destek gördü. Kampanyada bağışçılara hem sağlık taramaları hem de çeşitli hediyeler sunuluyor.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde düzenlenen açılış töreniyle başlayan kampanya, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Açılış konuşmalarında kan bağışının yaşamsal önemi vurgulanarak vatandaşlar bağışa davet edildi. Törenin ardından Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül ve protokol üyeleri de kan vererek örnek oldu.

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, "İlçe Sağlık Müdürlüğü, kampanya boyunca beden kitle endeksi ölçümü ve kanser taramaları yapacak. Devlet Hastanesi de kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirecek. Kan bağışında bulunanlara fidan dağıtılacak. Öğrenci velilerinden bağış yapanlara futbol/voleybol topu ve madalya verilecek. Ayrıca ikramlar ve çeşitli eğlenceler de etkinlik boyunca devam edecek" dedi.

Kan bağışı kampanyası, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar devam edecek. - SAMSUN