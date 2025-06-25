Vezirköprü\'de özel bireyler için etkinlik

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel bireyler ve aileleri için tanıtım ve eğlence gecesi düzenlendi.

Vezirköprü Engelli ve Ailelerini Destekleme Derneği, ilçe belediyesi iş birliğiyle Tanıtım ve Eğlence Gecesi düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşadı. Gecede, derneğin yürüttüğü faaliyetler tanıtıldı; toplumsal farkındalığı artırmak ve özel bireylerin sosyal yaşama katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi.

Gecede konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye geldiği günden itibaren kamu kurumlarında engellilere yönelik erişim eksiklerinin tespit edildiğini ve çözüm için resmi süreçlerin başlatıldığını belirterek, "Tüm kamu kurumlarına resmi yazılarla eksikleri bildirdik. Bu süreci takip ediyoruz. Bu çalışmalar devam ederken böylesi değerli bir derneğin hayata geçmesi bizleri sevindirdi. Destek vermeye hazırız" dedi.

Dernek Başkanı Semra Ersoy geceye türkü söyleyerek renk kattı. Dernek korosu da hazırladıkları türkülerle sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Toplumda farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen gecede hem duygu dolu hem de neşeli anlara sahne olurken, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. - SAMSUN