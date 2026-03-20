Vezirköprü\'de protokol vatandaşla bayramlaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Petrol ve Maden İşleri Genel Müdürü Arslan Narin ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Özgür Kaya, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek katılımcıların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Murat Gül ise bayramın dayanışma ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN