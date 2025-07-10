Vezirköprü\'de Renkli Çocuk Mahalle Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından koordine edilen 'Çocuk Mahalle Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçedeki çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen ve Göl İlk-Ortaokulu'nun bahçesinde yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, gün boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluştu. Oyun alanları, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan program, sadece öğrencilerden değil, velilerden de büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikler hem eğlenceli hem de sosyal gelişimi destekleyici yönüyle beğeni topladı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya'ya ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, ev sahipliği yapan Göl İlk-Ortaokulu yönetimini de kutladı.

Şenliğe İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. - SAMSUN