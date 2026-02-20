Vezirköprü'de şehit yakınları ve gaziler iftarda ağırlandı - Son Dakika
Vezirköprü'de şehit yakınları ve gaziler iftarda ağırlandı

Vezirköprü'de şehit yakınları ve gaziler iftarda ağırlandı
20.02.2026 09:43  Güncelleme: 09:44
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler için anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler için anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Devlet protokolü ile şehit yakınları ve gazilerin aynı sofrada bir araya geldiği programda birlik ve vefa mesajları verildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye iş birliğinde organize edilen iftar programında konuşan Kaymakam Özgür Kaya, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu belirtti. Kaya, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hatırasına sahip çıkmanın ve emanetlerini daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Güvenlik, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vezirköprü'de şehit yakınları ve gaziler iftarda ağırlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vezirköprü'de şehit yakınları ve gaziler iftarda ağırlandı - Son Dakika
