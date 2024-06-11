Vezirköprü Kadın Orkestrası Yaza Merhaba Konseriyle Müzik Ziyafeti Sundu - Son Dakika
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Yerel

Vezirköprü Kadın Orkestrası Yaza Merhaba Konseriyle Müzik Ziyafeti Sundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Kadın Orkestrası, yaza merhaba konseriyle müzik ziyafeti yaşattı. Orkestrada yer alan kadınlar, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından eğitildi ve yıl sonunda bir konserle sahne aldı. Konserde, Samsun'dan Largo Müzik topluluğu ve Vezirköprü'den Mavi Düş Topluluğu da performans sergiledi.

11.06.2024 22:30
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2012 yılından beri farklı oluşumlarla devam eden Vezirköprü Kadın Orkestrası, yaza merhaba konseri ile müzik ziyafeti yaşattı.

Çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu orkestrada, hayatında herhangi bir enstrüman çalmamış kadınlar, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından yaklaşık bir öğretim yılı süresince çalıştırılıyor. Akabinde grup, yıl sonunda bir konserle sahne alıyor. Bu yılki Kadınlar Orkestrası tamamen öğretmenlerden oluştu. Kadınlar Orkestrası'na Samsun'dan Largo Müzik topluluğu ve Vezirköprü'den Mavi Düş Topluluğu da renk kattı.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın Orkestrası konserine Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü Kadın Orkestrası Yaza Merhaba Konseriyle Müzik Ziyafeti Sundu - Son Dakika

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