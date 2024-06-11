Vezirköprü Kadın Orkestrası Yaza Merhaba Konseriyle Müzik Ziyafeti Sundu

Yerel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2012 yılından beri farklı oluşumlarla devam eden Vezirköprü Kadın Orkestrası, yaza merhaba konseri ile müzik ziyafeti yaşattı.

Çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu orkestrada, hayatında herhangi bir enstrüman çalmamış kadınlar, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından yaklaşık bir öğretim yılı süresince çalıştırılıyor. Akabinde grup, yıl sonunda bir konserle sahne alıyor. Bu yılki Kadınlar Orkestrası tamamen öğretmenlerden oluştu. Kadınlar Orkestrası'na Samsun'dan Largo Müzik topluluğu ve Vezirköprü'den Mavi Düş Topluluğu da renk kattı.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın Orkestrası konserine Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN