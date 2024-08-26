Vezirköprü Muhtarları Bir Araya Geldi

Yerel

Samsun Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Önümüze bakalım, birlik ve beraberlik içeresinde Vezirköprü için ne yapabiliriz bunu düşünelim" dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi muhtarları kahvaltı programında bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, "Geride kalmadık, sadece hep yukarı bakıyoruz, önümüze bakalım, birlik ve beraberlik içeresinde Vezirköprü için ne yapabiliriz bunu düşünelim. Bugün buraya katılımlarınızdan dolayı, Belediye Başkanımıza, Ziraat Odası başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Gül, "Sizlerin birlik-beraberliği bizlere güç veriyor ve ilçemizin sorunlarını çözebiliyoruz. Vezirköprü kalkınmaya çok müsait bir ilçe. İnşallah hep beraber Vezirköprü'müzü kalkındıracağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi baltalayacak mekanizmalara fırsat vermeyeceğiz. Muhtarlarımızla temaslarımız sürecek, muhtarlarımıza her zaman kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, "Vezirköprü'de alternatif ürünlerin üretiminin artırılması için sebze hali ve soğuk hava deposu sorununun çözülmesi için mesai harcamamız gerekiyor. Yaşana sorunlar çözüldüğünde Vezirköprü'de pazar oluşacaktır" şeklinde konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Haili Kılıç ise "Kaymakamımız Belediye Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız ve muhtarlarımızın da katıldığı toplantımızda genel sorunlarımız tespit edildi. Sorunlarımızın öncelik sırasına göre çözüleceğine umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

Muhtarların genel sorunlarının tespitinden sonra hatıra fotoğraf çekimiyle toplantı son buldu. Toplantıya Vezirköprü merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN