VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti - Son Dakika
Üye Girişi

VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti

13.05.2022 11:13
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin tarafından düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlamasına Kars Bölgesini VHO temsil etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin tarafından düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlamasına Kars Bölgesini VHO temsil etti.

Kars Bölgesi Veteriner Hakimler Odası (VHO) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül katıldığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen organizasyona Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Oda Başkanları ve davetlilerin katıldı.

Programa yerli ve milli Kovid-19 aşısı Türkovac'ın mucidi Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de katılarak stratejik öneme sahip yerli beşeri ve veteriner aşı üretimi çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Başkan Ercan Ödül, mesleki dayanışmayı güçlendirmeye vesile olan organizasyon için Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti. - KARS

VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti
VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, engellilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, engellilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi KKTC Başbakanı Üstel, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması KKTC Başbakanı Üstel, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek

Veteriner Hekimler Günü, Veteriner, Türk, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: VHO Ankara'da Kars'ı temsil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement