VHO'dan Öksüz'e ziyaret - Son Dakika

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Genel Sekreter Özkan Soylu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Saltan ile Taygun Gökdemir Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül " Ziyaretimizde Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 16. Dönemi yönetim kurulu olarak kamu yararı göz önünde bulundurarak yürüttüğümüz tüm çalışma ve projeleri Valimize arz ettik" dedi.

Ödül, "Üyelerimizin ve bizlerin Dünya Veteriner Hekimler Günümüzü kutlayan Valimize yoğun programlarında bizi kabul etmeleri, proje ve çalışmalarımıza destekleri, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri nedeniyle şahsım, yönetim kurulum ve kurumum adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Bir süre Öksüz ile görüşen Ödül, daha sonra valilikten ayrıldı. - KARS